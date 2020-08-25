«Химки» объявили об уходе Гунько. Он возглавил команду 1 августа

покидает пост главного тренера «Химок».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт специалиста расторгнут по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу Тинькофф РПЛ.

Игорь Ющенко был первым капитаном красно-черных и прошел с клубом путь от любителей до Премьер-лиги как игрок и тренер. Отыграв 5 лет в «Химках», он завершил карьеру футболиста в подмосковном клубе, а затем стал тренером красно-черных.

Также покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

Гунько возглавил «Химки» 1 августа, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

Ранее появилась информация о том, что новым тренером «Химок» станет Игорь Черевченко.