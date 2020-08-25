«Милан» – «Болонья» – 1:0. Златан забил. Онлайн-трансляция

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Болонья Sports.ru Футбол

В матче 1-го тура нового сезона Серии А «Милан» дома играет с «Болоньей».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Милан – Болонья 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 35 Ибрагимович.
МиланДоннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Габбия, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Кастильехо (Салемакерс, 46), Ребич, Ибрагимович.
БолоньяСкорупски, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, де Сильвестри, Схаутен, Сориано, Домингес, Орсолини, Паласио, Барроу.
Предупреждения:
Домингес (18), Дейкс (31), Кастильехо (40).

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