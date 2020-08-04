«Спартак» выше «Зенита» в РПЛ, Миранчук ушел в «Аталанту», Соболев в сборной, а Головин выбыл и другие новости утра

1. Прошел 6-й тур РПЛ. Итоги таковы: «Спартак» лидирует, «Зенит» отстает на очко, «Сочи» – на два. Красно-белые полноправно возглавили таблицу впервые с чемпионского сезона – спустя 1197 дней.

«Зенит» лишился 1-го места, сыграв вничью с «Локо» (0:0). Соперники чемпиона даже забили, но гол Рыбчинского судьи отменили с помощью ВАР.

Вечером «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в южном дерби. Тренер «быков» Мусаев был удален после матча за выпад в адрес судьи Карасева.

Также в воскресенье ЦСКА разгромил «Ахмат», дубль Деспотовича помог «Рубину» вырвать ничью в игре с «Тамбовом». В матчах «Уфа» – «Динамо» и «Сочи» – «Урал» тоже не нашлось победителей.

2. «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту», хотя директор московского клуба Кикнадзе недоволен финансовой стороной трансфера. Футболист попрощался с болельщиками на стадионе после игры с «Зенитом».

3. Соболев и Фомин вызваны в сборную России. Головина не будет из-за травмы, которую он получил, играя за «Монако» в победном матче с «Метцем» (1:0).

4. Месси считает, что уведомление по бюрофаксу разорвало его контракт с «Барсой». Лео не явится на тренировки. Он не сдавал тест на коронавирус на базе.

Ла Лига со своей стороны сообщила, что контракт Месси действителен и не будет разорван, пока не выплатят отступные. Президент Аргентины призвал Лео завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».

«Барсе» придется заплатить 14 млн евро за разрыв контракта с Суаресом.

5. Ван де Бек очень близок к переходу из «Аякса» в «МЮ» за 40 млн евро плюс бонусы. Хавбек уже рассказал все одноклубникам.

6. В Кубке Стэнли гол Гурьянова принес «Далласу» победу над «Колорадо» (5:4), Ничушкин сделал дубль, набрав первые очки в плей-офф.

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» (3:2), у Проворова вторая шайба в турнире. «Вегас» взял верх над «Ванкувером» (5:3).

«Даллас» из-за поддержки Black Lives Matter потерял несколько частных и корпоративных держателей абонементов. Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне-2019/20.

7. Кравцов вернулся в «Трактор». «Рейнджерс» отдали его в аренду на весь сезон-2020/21.

8. В рамках Гран-при Бельгии Хэмилтон выиграл гонку. Боттас – финишировал 2-м, Ферстаппен – 3-м, Квят – 11-м. Хэмилтон побил рекорд Шумахера по километрам лидирования.

Квят выбрал шлем для Гран-при России. На дизайн повлияло творчество Малевича.

9. В НБА «Бостон» повел в серии с «Торонто», 33 очка Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Даллас». Моррис был удален за то, что ударил Дончича по голове.

10. Состоялся 2-й этап «Тур де Франс». Алафилипп победил, Хирши показал то же время, Йейтс – 3-й.

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