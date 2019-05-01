Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне-2019/20

Нападающий признан самым ценным игроком команды по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ, информирует официальный сайт клуба.

Победитель определяется голосованием игроков.

Малкин стал MVP команды в пятый раз в карьере.

Рекордсменом клуба является (12), второе место занимает (8).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 55 матчей, набрав 74 (25+49) очка.

Он забил не менее 20 шайб в седьмом сезоне подряд. Всего в его активе 12 сезонов с 20 и более голами. По этому показателю он делит первое место в истории клуба с Лемье и Кросби.