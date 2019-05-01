Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне-2019/20

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан самым ценным игроком команды по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ, информирует официальный сайт клуба.
Победитель определяется голосованием игроков.
Малкин стал MVP команды в пятый раз в карьере.
Рекордсменом клуба является Марио Лемье (12), второе место занимает Сидни Кросби (8).
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 55 матчей, набрав 74 (25+49) очка.
Он забил не менее 20 шайб в седьмом сезоне подряд. Всего в его активе 12 сезонов с 20 и более голами. По этому показателю он делит первое место в истории клуба с Лемье и Кросби.