Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне-2019/20

Теги рейтинги Питтсбург Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан самым ценным игроком команды по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ, информирует официальный сайт клуба.

Победитель определяется голосованием игроков.

Малкин стал MVP команды в пятый раз в карьере. 

Рекордсменом клуба является Марио Лемье (12), второе место занимает Сидни Кросби (8).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 55 матчей, набрав 74 (25+49) очка.

Он забил не менее 20 шайб в седьмом сезоне подряд. Всего в его активе 12 сезонов с 20 и более голами. По этому показателю он делит первое место в истории клуба с Лемье и Кросби.

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