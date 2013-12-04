НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Даллас» встретится с «Клипперс»

В субботу состоятся три матча плей-офф .

В 20.00 по мск начнется первая встреча второго раунда между и .

Затем 6-й матч первого раунда проведут и . Завершит игровой день встреча между «Ютой» и «Денвером».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

Торонто – Бостон Дата проведения 30 августа, 20.00, «HP Field House » Онлайн матча

Первый раунд

Шестые матчи

«Клипперс» ведут в серии – 3-2

«Юта» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Наточим ножи о камни. На Востоке грядет серия года!

Как я пообщался с Бреттом Брауном