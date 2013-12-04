Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Даллас» встретится с «Клипперс»

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Клипперс Торонто НБА Юта Баскетбол

    В субботу состоятся три матча плей-офф НБА.

    В 20.00 по мск начнется первая встреча второго раунда между «Торонто» и «Бостоном»

    Затем 6-й матч первого раунда проведут «Даллас» и «Клипперс». Завершит игровой день встреча между «Ютой» и «Денвером».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Первые матчи

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    30 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Первый раунд

    Шестые матчи

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    30 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 3-2

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    31 августа, 03.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Наточим ножи о камни. На Востоке грядет серия года!

    Как я пообщался с Бреттом Брауном

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья