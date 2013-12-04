НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Даллас» встретится с «Клипперс»

В субботу состоятся три матча плей-офф НБА.
В 20.00 по мск начнется первая встреча второго раунда между «Торонто» и «Бостоном».
Затем 6-й матч первого раунда проведут «Даллас» и «Клипперс». Завершит игровой день встреча между «Ютой» и «Денвером».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 30 августа, 20.00, «HP Field House »
Первый раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 30 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
«Клипперс» ведут в серии – 3-2
- Дата проведения
- 31 августа, 03.30, «AdventHealth Arena »
«Юта» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наточим ножи о камни. На Востоке грядет серия года!