Лакерник о Косторной: «Она официально остается спортсменкой «Хрустального». Никто ей перехода в другую школу не разрешил»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) рассказал, как относится к идее контрактов между тренером и спортсменом в фигурном катании.

– Интуитивно мне эта идея нравится, она имеет резон. У нее могут быть разные подводные камни, проблемы, которые надо обсуждать. Все-таки переходы бывают разные.

Есть переходы, которые обусловлены ситуацией, когда спортсмен перестает расти и уходит к другому специалисту, чтобы реализовать себя. И сказать, что все переходы неправильные – это неверно.

С другой стороны, мысль о том, что тренер, который вложил в спортсмена время, душу, свои знания, а ему говорят: до свидания, я ушел к другому.

Мне не очень нравится такой подход. Тренер должен получать за это компенсацию. Но я не эксперт в этой теме. Я высказываю свое личное мнение, это не позиция ISU.

– Какой могла бы быть сумма отступных в персональном контракте? Например, при переходе от к Евгению Плющенко?

– Не по адресу. Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо посоветоваться с юристами, тренерами, со спортсменами. И повторюсь, переход переходу рознь.

Часто он осуществляется с согласия самого тренера, когда он видит, что спортсмен уже не сможет у него вырасти. В силу разных причин. Недостаточно льда, не хватает квалификации наставника.

Это разные вещи. Но, действительно, есть такие случаи, как с Косторной или Трусовой. Спортсмен уходит внезапно, абсолютно не обсуждая это со своим наставником, человеком, который всему его научил. Как разделить эти случаи — сложный вопрос, но обсуждать его, наверное, надо.

– Стоит ли применить какие-то санкции к Косторной за переход вне трансферного периода?

– Она официально остается спортсменкой «Хрустального», школы . Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции – это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению.

Но то что переход должен совершаться в те сроки, в которые он оговорен, тут сомнений нет никаких. Для этого они и установлены, – отметил Лакерник.

Трансфер Косторной до сих пор не оформлен – хотя она месяц катается у Плющенко. Могут ли Алену наказать?