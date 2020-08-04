Семин о трансфере Миранчука: «14 млн говорят о квалификации руководства «Локо». Головин уехал за 30 млн»

Теги Локомотив Монако Юрий Семин Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Желаю удачи Леше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока.

От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов.

Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов, — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», — сказал Семин.

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Все получится, верим!
41%
Алексей Миранчук
Будет трудно, но Леша справится
38%
серия А Италия
Ничего не выйдет, он быстро вернется
15%
Локомотив
Надо было идти в «Милан»
6%
Златан Ибрагимович

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