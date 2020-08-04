Месси считает, что уведомление по бюрофаксу разорвало его контракт с «Барсой». Его не будет на тренировках (RAC1)

Нападающий «Барселоны» тверд в своем намерении покинуть клуб.

Как пишет RAC1, аргентинец считает, что уведомление, которое он отправил в клуб по бюрофаксу, автоматически расторгает его контракт с «Барсой», поэтому сегодня он не будет проходить тест на коронавирус вместе с другими игроками, а также не будет посещать тренировки клуба.

Решение о наказании, которое понесет футболист, будут принимать главный тренер «Барсы» Роналд Куман и технический секретарь Рамон Планес.

Несмотря на отказ от участия в тренировках и клубных мероприятиях, Месси все еще хочет поговорить с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Однако менеджер готов встретиться с аргентинцем только в случае, если он хочет обсудить продление контракта с «Барсой».