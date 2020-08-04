Черчесов о Соболеве и Дзюбе: «Заниматься примирением в сборной неправильно. Завтра мы с Сашей спокойно обсудим тему»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему публично рассказал об изначальном невызове в сборную форварда .

Специалист после объявления состава сборной сообщил, что между Соболевым и форвардом есть неприязнь. Позже стороны уладили конфликт, и сегодня Соболев был вызван в национальную команду.

«Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.

Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили.

И Саша Соболев, и Фомин еще вчера знали, что мы их довызовем. Мы хотели просто все объявить после всех матчей. Чтобы не каждый раз кого-то довызывать. Сейчас матчи закончились, остальные все здоровы», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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