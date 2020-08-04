Соболев и Фомин вызваны в сборную России. Головина не будет из-за травмы

В сборную России были вызваны еще два игрока.
Это форвард «Спартака» Александр Соболев и хавбек «Динамо» Даниил Фомин.
Полузащитник «Монако» Александр Головин не прибудет в расположение команды из-за травмы.
Ранее травмировался нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который был вызван в сборную изначально.
Сборная России в Лиге наций сыграет против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
В начале недели главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал, что между Соболевым и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой есть неприязнь. Затем нападающий «Спартака» созвонился с игроком петербургского клуба и уладил вопрос.
Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма