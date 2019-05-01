«Даллас» из-за поддержки Black Lives Matter потерял несколько частных и корпоративных держателей абонементов

Президент и генеральный директор «Далласа» Брэд Альбертс сообщил, что клуб потерял несколько частных и корпоративных держателей сезонных абонементов из-за поддержки движения Black Lives Matter и протестов против расового неравенства.
«Но мы и впредь будем следовать своей приверженности этому делу и на 100 процентов поддерживаем наших игроков, желающих выразить свои взгляды», – сказал функционер.
Альбертс также отметил, что ни один рекламодатель не отозвал финансирование.
Ранее форварды «Далласа» Тайлер Сегин и Джейсон Дикинсон преклонили колено во время гимна США перед матчем кругового турнира плей-офф НХЛ против «Вегаса».
Сегин также принимал участие в акции протеста в Далласе после убийства Джорджа Флойда.
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