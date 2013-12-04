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    Маркус Моррис удален за то, что ударил Луку Дончича по голове

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    Форвард «Клипперс» Маркус Моррис получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки за то, что ударил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича по голове.

    Инцидент произошел в первой четверти шестого матча серии первого раунда плей-офф «Клипперс» – «Даллас» (3-2).

    Дончич пытался пройти к кольцу, однако Моррис остановил его при помощи грубого фола, а затем ударил по голове после свистка арбитра. Судьи изучили видео эпизода и приняли решение удалить Морриса.

    В предыдущем, пятом матче между командами Моррис наступил на травмированную ступню Дончича, но заявил, что это было сделано не намеренно.

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