Маркус Моррис удален за то, что ударил Луку Дончича по голове

Форвард «Клипперс» получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки за то, что ударил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича по голове.

Инцидент произошел в первой четверти шестого матча серии первого раунда плей-офф «Клипперс» – «Даллас» (3-2).

Дончич пытался пройти к кольцу, однако Моррис остановил его при помощи грубого фола, а затем ударил по голове после свистка арбитра. Судьи изучили видео эпизода и приняли решение удалить Морриса.

В предыдущем, пятом матче между командами Моррис наступил на травмированную ступню Дончича, но заявил, что это было сделано не намеренно.

Marcus Morris Sr. has been ejected following excess contact on Luka Doncic. pic.twitter.com/jP7LaSAzn4