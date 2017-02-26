Квят выбрал шлем для Гран-при России. На дизайн повлияло творчество Малевича

Пилот Даниил Квят подвел итоги конкурса среди болельщиков на создание дизайна шлема для гонки в .

Квят выступит на домашнем этапе в шлеме, ливрея которого вдохновлена русским авангардом начала XX века – в частности, творчеством Каземира Малевича и Ильи Чашника. Дизайн был создан Мариной Перелешиной.

Классный обгон Квята попал в топ-5 лучших важнейших моментов Гран-при Испании. Даже выше подиумных разборок

Даниил Квят: «Я провел хорошую квалификацию, есть шанс на сильную гонку»

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