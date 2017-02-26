Хэмилтон побил рекорд Шумахера по километрам лидирования

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Ален Прост Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Авто

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон обновил достижение по километрам лидирования в «Формуле-1».

Гонщик «Мерседеса» пилотировал на первом месте на протяжении 24297 километров. Ранее рекорд принадлежал семикратному чемпиону «Ф-1» Михаэлю Шумахеру (24148 километров).

В топ-5 лучших также входят Себастьян Феттель (18129), Айртон Сенна (13430) и Ален Прост (12477).

Хэмилтон и Феттель помахали друг другу во время обгона в «Ф-1». На скорости 300 км/ч после опаснейшего поворота

Гран-при Бельгии-2020. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 11-й

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