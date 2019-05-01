Кубок Стэнли. «Даллас» сыграет с «Колорадо», «Айлендерс» против «Филадельфии», «Ванкувер» – «Вегас»

Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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