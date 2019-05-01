Кубок Стэнли. «Даллас» сыграет с «Колорадо», «Айлендерс» против «Филадельфии», «Ванкувер» – «Вегас»

Теги результаты Айлендерс Филадельфия Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Даллас НХЛ Вегас Хоккей

Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Даллас – Колорадо
Дата проведения
31 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Айлендерс – Филадельфия
Дата проведения
31 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Ванкувер – Вегас
Дата проведения
31 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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