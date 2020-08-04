Экс-судья Николаев: «С отменой гола Рыбчинского спорить нельзя. Падение Азмуна – игровой эпизод»

Бывший судья прокомментировал спорные эпизоды матча 6-го тура – (0:0).

«Что касается незасчитанного гола Рыбчинского, это практически компьютерное решение, спорить с этим нельзя. Хотя, опять же, две эти линии настолько рядом, что понять, что явилось правильным решением, тяжело.

Если раньше помощники судьи принимали решение в пользу атаки, а это было действительно зрелищно, то тогда этот гол был бы засчитан. Сейчас арбитры вынуждены соглашаться с компьютером.

В моменте с падением Азмуна мы видим, что там была борьба, игровой эпизод. Это не нарушение правил, поэтому правильно, что продолжили игру.

В матче «Спартак» – «Сочи» за меньший контакт был пенальти? Пора потихонечку забыть этот матч, не нужно сравнивать, а жить днем сегодняшним. Это не только мое мнение, футбол – это контактная игра», – дал комментарий Николаев.

Матч судила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После отмененного гола «Локо» ВАР показал сомнительную картинку (на ней не видно момент паса). А потом не заметил фол на Азмуне