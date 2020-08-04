«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Локомотив» объявил о достижении принципиальной договоренности о переходе хавбека Алексея Миранчука в «Аталанту».

Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

Сообщалось, что итальянский клуб заплатит за трансфер 14,5 млн евро, а сам 24-летний игрок подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт. Появлялась информация, что он будет получать около двух миллионов евро в год.

Миранчук – воспитанник «Локомотива». Он дебютировал за клуб 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» игрок провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

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серия А Италия
Ничего не выйдет, он быстро вернется
15%
Локомотив
Надо было идти в «Милан»
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Златан Ибрагимович

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