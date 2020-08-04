«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в дерби. Берг ответил на гол Норманна, Мусаев получил красную карточку

Теги Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Мурад Мусаев Футбол

В 6-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в южном дерби.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Авторами голов стали полузащитник гостей Матиас Норманн и нападающий «быков» Маркус Берг.

«Ростов» набрал 10 очков и делит 5-7-е места с ЦСКА и «Ахматом» по итогам 6 туров.

«Краснодар» занимает 8-10-е места в таблице наряду с «Локомотивом» и «Рубином». На счету этих команд по 8 очков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка за претензии в адрес судьи Сергея Карасева.

Краснодар – Ростов 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 64 Норманн, 1:1 – 72 Берг.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Панталеао, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Ольссон, Классон (Сулейманов, 80), Вильена (Кабелла, 66), Вандерсон, Берг.
РостовПесьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко (Логашов, 85), Хасимото (Глебов, 74), Ионов (Долгов, 74), Норманн, Байрамян (Полоз, 63), Шомуродов (Тошевски, 85).
Предупреждения:
Петров (27), Еременко (28), Мартынович (63), Тошевски (90).

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