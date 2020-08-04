«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в дерби. Берг ответил на гол Норманна, Мусаев получил красную карточку

В 6-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в южном дерби.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Авторами голов стали полузащитник гостей Матиас Норманн и нападающий «быков» Маркус Берг.
«Ростов» набрал 10 очков и делит 5-7-е места с ЦСКА и «Ахматом» по итогам 6 туров.
«Краснодар» занимает 8-10-е места в таблице наряду с «Локомотивом» и «Рубином». На счету этих команд по 8 очков.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка за претензии в адрес судьи Сергея Карасева.
- Дата проведения
- 30 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Мартынович, Панталеао, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Ольссон, Классон (Сулейманов, 80), Вильена (Кабелла, 66), Вандерсон, Берг.
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Ростов –
Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко (Логашов, 85), Хасимото (Глебов, 74), Ионов (Долгов, 74), Норманн, Байрамян (Полоз, 63), Шомуродов (Тошевски, 85).
- Предупреждения:
- Петров (27), Еременко (28), Мартынович (63), Тошевски (90).