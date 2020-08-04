«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в дерби. Берг ответил на гол Норманна, Мусаев получил красную карточку

В 6-м туре РПЛ сыграл вничью с (1:1) в южном дерби.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Авторами голов стали полузащитник гостей Матиас Норманн и нападающий «быков» Маркус Берг.

«Ростов» набрал 10 очков и делит 5-7-е места с ЦСКА и «Ахматом» по итогам 6 туров.

«Краснодар» занимает 8-10-е места в таблице наряду с «Локомотивом» и «Рубином». На счету этих команд по 8 очков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка за претензии в адрес судьи Сергея Карасева.

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