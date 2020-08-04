Гончаренко о 3:0 с «Ахматом»: «В кои-то веки ЦСКА повезло. Показали характер»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с (3:0) в рамках 6-го тура .

«Если проследить, то мы немного провозились в Грозном, но результаты крупные были и в июле, и сейчас. Тем не менее оба матча были напряженными, и результаты зависели от мелких деталей.

Мы попали под очень хороший пресс, встречались с лучшей командой в атаке, но показали характер, и в кои-то веки нам повезло. Было много матчей, где мы имели преимущество по ударам и острым передачам, но одержать победу не могли. Сегодня нас заставили глубоко обороняться и не давали поднять голову, чтобы провести атаки. Но мы провели, забили второй гол и решили матч.

Качества Эджуке были видны, он умеет работать с мячом, обыгрывать один в один, что сегодня и показал. Мы рассчитываем на всех игроков. У нас есть обойма, которой мы планируем выступать в чемпионате и еврокубках, но трансферное окно еще открыто. В любом случае все зависит от предложений: кто-то может прийти, кто-то – уйти.

У новичков было мало времени на адаптацию. У нас в очередной раз строится команда. После ухода Березуцких и Игнашевича была первая перестройка, теперь, после прихода новых игроков, снова получили новую команду. Ребятам нужно какое-то время, чтобы они лучше выглядели и чувствовали друг друга.

Та работа, которую проделывает Тикнизян на тренировках, и те качества, которые он показывает, нам очень подходят. Он умеет обострять игровые ситуации и заслужил место в составе с первых минут», – сказал Гончаренко.