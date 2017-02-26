Гран-при Бельгии-2020. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 11-й

Спа-Франкоршам, Спа
30 августа 2020 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Даниэль Риккардо («Рено»)
5. Эстебан Окон («Рено»)
6. Алекс Албон («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Альфа Таури»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Себастьян Феттель («Феррари»)
14. Шарль Леклер («Феррари»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Сошли:
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
19. Джордж Расселл («Уильямс»)
Карлос Сайнс («Макларен») не принял участия в гонке из-за технических проблем
Крах развития болида «Феррари»: теперь Феттель и Леклер пролетают мимо топ-10 в квалификации. За счастье выбраться из первого сегмента
Хэмилтон выиграл квалификацию в Бельгии, «Феррари» и Квят не попали в топ-10
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