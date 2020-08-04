Кикнадзе о трансфере Миранчука: «Начинали с «Барсы». Обсуждали шутя сумму 40-45 млн евро на Суперкубке России-2019»

Генеральный директор «Локомотива» рассказал, куда мог перейти полузащитник Алексей Миранчук.

– Были еще кандидаты, кроме «Аталанты»?

– Мы же начинали вообще с «Барселоны». Они приезжали смотреть конкретно Алексея. Кто бы там злобой ни исходил или гадостей ни рассказывал, там такая траектория – Алексей любит «Барселону», болеет за них. Поэтому наше первое желание было продать им.

На Суперкубке прошлого года (3:2 с «Зенитом», Миранчук оформил дубль – прим. Sports.ru) тут был Хавьер Бордас, вице-президент «Барсы», который отвечает за первую команду. С ним шутя обсуждали сумму 40-45 миллионов евро, а когда он забил второй гол, я сказал, что меньше чем за 80 миллионов его не отдам. Некоторые наши доброжелатели теперь утверждают, что когда-то называлась цифра, что мы продадим его только за 80.

К сожалению, затем была другая игра. Был «Байер», когда Эрик Абидаль здесь на трибуне сидел (матч завершился со счетом 0:2 – прим. Sports.ru). Там гордиться было нечем. И вопрос «Барселоны» отошел в сторону, – сказал Кикнадзе.

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