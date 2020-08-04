«Барсе» придется заплатить 14 млн евро за разрыв контракта с Суаресом

«Барселоне» придется выплатить значительную компенсацию за расторжение контракта с форвардом .

Разрыв соглашения с уругвайцем обойдется «блаугране» в 14 млн евро, сообщает Goal.com.

После этого 33-летний игрок станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг Суареса следят «ПСЖ», «Ювентус», «Атлетико» и «Аякс».

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в , забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.

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