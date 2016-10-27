«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут 186-километровый маршрут со стартом и финишем в Ницце

Теги Тур де Франс велошоссе результаты Ригоберто Уран Deceuninck – Quick Step Петер Саган Cofidis Ричи Порт Trek-Segafredo Александр Кристофф Ильнур Закарин Найро Кинтана Sunweb (ex Giant-Alpecin) Элиа Вивиани Фабио Ару Том Дюмолен Ромен Барде Адам Йейтс Сэм Беннетт Bora-Hansgrohe Павел Сиваков Жюлиан Алафилипп Примож Роглич Bahrain McLaren (Merida) Тадей Погачар Велоспорт

30 августа пройдет второй этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 186 км со стартом и финишем в Ницце. 

«Тур де Франс»

2-й этап

Ницца – Ницца, Франция

186 км

Профиль/Карта

Начало – 14.20 по московскому времени.

Общий зачет (после первого этапа)

1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 3.46,13

2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,04

3. Кес Бол (Нидерланды, Sunweb) – 0,06

4. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 0,10

5. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время

6. Элиа Вивиани (Италия, Cofidis, Solutions Crédits)...

17. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)...

20. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)...

39. 39. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...

43. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)...

44. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)

45. Иган Анри Берналь (Колумбия, INEOS)...

60. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)

61. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...

84. Ромен Барде (Франция, AG2R)...

93. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)...

107. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step)...

110. Ильнур Закарин (Россия, CCC)...

115. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 3,03

116. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)...

155. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...

173. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 13,14

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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