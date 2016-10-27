«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут 186-километровый маршрут со стартом и финишем в Ницце

30 августа пройдет второй этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 186 км со стартом и финишем в Ницце.
«Тур де Франс»
2-й этап
Ницца – Ницца, Франция
186 км
Начало – 14.20 по московскому времени.
Общий зачет (после первого этапа)
1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 3.46,13
2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,04
3. Кес Бол (Нидерланды, Sunweb) – 0,06
4. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 0,10
5. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время
6. Элиа Вивиани (Италия, Cofidis, Solutions Crédits)...
17. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)...
20. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)...
39. 39. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...
43. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)...
44. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)
45. Иган Анри Берналь (Колумбия, INEOS)...
60. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)
61. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...
84. Ромен Барде (Франция, AG2R)...
93. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)...
107. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step)...
110. Ильнур Закарин (Россия, CCC)...
115. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 3,03
116. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)...
155. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...
173. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 13,14