«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут 186-километровый маршрут со стартом и финишем в Ницце

30 августа пройдет второй этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 186 км со стартом и финишем в Ницце.

«Тур де Франс»

2-й этап

Ницца – Ницца, Франция

186 км

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Начало – 14.20 по московскому времени.

Общий зачет (после первого этапа)

1. (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 3.46,13

2. Мадс Педерсен (Дания, – Segafredo) – 0,04

3. Кес Бол (Нидерланды, ) – 0,06

4. (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 0,10

5. (Словакия, ) – то же время

6. (Италия, Cofidis, Solutions Crédits)...

17. (Словения, UAE-Team Emirates)...

20. Кристоф Лапорт (Франция, , Solutions Crédits)...

39. 39. (Словения, Jumbo-Visma)...

43. (Нидерланды, Jumbo-Visma)...

44. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)

45. Иган Анри Берналь (Колумбия, INEOS)...

60. (Колумбия, Arkéa Samsic)

61. (Италия, UAE-Team Emirates)...

84. (Франция, AG2R)...

93. (Колумбия, EF Pro Cycling)...

107. (Франция, – Quick Step)...

110. (Россия, CCC)...

115. (Австралия, Trek – Segafredo) – 3,03

116. (Великобритания, Mitchelton-Scott)...

155. Пейо Бильбао (Испания, – McLaren)...

173. (Россия, INEOS) – 13,14

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»