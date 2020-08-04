Месси не приехал на базу «Барсы» сдавать тест на коронавирус. Суарес присутствовал

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфронтацию с клубом.
Аргентинец не приехал на базу «Барсы», чтобы сдать тест на коронавирус. Футболисты должны были приезжать к определенному времени в диапазоне с 8 до 12 часов дня. Месси должен был появиться на базе в 10:15, сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что нападающий Луис Суарес присутствовал на базе и сдал тест.
Ранее стало известно, что аргентинец не планирует посещать тренировки «Барселоны», поскольку считает, что его контракт с клубом можно считать разорванным.