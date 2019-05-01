Кравцов вернулся в «Трактор». «Рейнджерс» отдали его в аренду на весь сезон-2020/21

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«Трактор» официально объявил о возвращении в команду форварда Виталия Кравцова

«Рейнджерс» согласились отдать игрока в аренду на весь сезон-2020/21. 

Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 1 год и является двусторонним. 

В минувшем сезоне Кравцов выступал за фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк», набрав 15 (6+9) очков в 39 матчах. 

По ходу сезона он возвращался в «Трактор» и сыграл 11 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) результативных балла.

Также провел 3 игры за «Челмет», в которых сделал 2 голевые передачи. 

 
 
 
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Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor)

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