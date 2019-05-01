Кравцов вернулся в «Трактор». «Рейнджерс» отдали его в аренду на весь сезон-2020/21

«Трактор» официально объявил о возвращении в команду форварда .

согласились отдать игрока в аренду на весь сезон-2020/21.

Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 1 год и является двусторонним.

В минувшем сезоне Кравцов выступал за фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк», набрав 15 (6+9) очков в 39 матчах.

По ходу сезона он возвращался в «Трактор» и сыграл 11 матчей в , в которых набрал 3 (2+1) результативных балла.

Также провел 3 игры за «Челмет», в которых сделал 2 голевые передачи.