Ла Лига сообщила, что контракт Месси действителен и не будет разорван, пока не выплатят отступные

выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» .

«Контракт в настоящее время действителен, в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Напомним, в контракте Месси прописаны отступные в размере 700 миллионов евро.

Аргентинец, как сообщалось, считал, что уведомление, которое он отправил в клуб по бюрофаксу о желании уйти, автоматически расторгает его контракт с «Барсой». Сегодня Месси не явился на базу клуба, где игроки сдавали тест на коронавирус.

Ла Лига в заявлении сделала акцент на расторжении контракта в одностороннем порядке, то есть не исключен вариант, при котором Месси может покинуть клуб по соглашению сторон. Но «Барса» категорически против его ухода.

Контракт Месси действителен до лета 2021 года.

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