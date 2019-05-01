Робин Ленер: «Если бы я был черным, меня бы уже выкинули из НХЛ. Расизм везде»

Вратарь Робин Ленер поделился мыслями о проблеме расовой дискриминации в НХЛ.

В сентябре 2018 года Ленер признался, что испытывал зависимость от алкоголя и снотворного, его посещали суицидальные мысли. У Ленера было диагностировано биполярное расстройство с маниакальными фазами.

«После всего, через что я прошел, сказал и сделал, я убежден, что меня бы уже выкинули из лиги, [если бы я был черным]. Меня бы сейчас здесь не было. Я абсолютно уверен в этом.

Вы должны посмотреть в зеркало и понять, что у вас есть привилегии белых. Сейчас 2020 год, расизма не должно быть, но он везде.

Перенос матчей? Это были эмоциональные дни, но это был только первый шаг. Мы должны предпринять дополнительные действия, попытаться внести свой вклад в реальные изменения.

НХЛ – очень белая лига, и важно, чтобы мы, белые игроки, брали на себя ответственность и настаивали на переменах. Наша лига должна быть открыта для всех», – сказал Ленер.

Робин Ленер: «Мне не стыдно сказать, что я психически болен. НХЛ нужно больше говорить об этом, многие боятся сделать первый шаг»

«Я хотел убить себя». У вратаря Ленера диагностировали биполярное расстройство

Альянс темнокожих хоккеистов хочет перекрасить синюю линию в черный и 100 млн долларов от НХЛ