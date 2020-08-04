Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»: «Настало время пойти за мечтой»

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с фанатами, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Хочу поблагодарить всех вас. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной.

Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом: и в сложные, и в легкие моменты.

Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал игрок болельщикам после матча с «Зенитом» (0:0).

Болельщики встретили речь аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдет в «Аталанту».

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