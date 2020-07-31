«Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы, жертвоприношение возле «Ахмат-Арены», Загитова, видимо, пропустит сезон и другие новости утра

1. «Севилья» в рекордный шестой раз выиграла Кубок УЕФА / Лигу Европы, победив «Интер» в ярком финале: 4 гола в первом тайме, очередной мяч Лукаку, уникальный дубль Люка де Йонга и бенефис защитника Диего Карлоса – сперва привез пенальти в ворота своей команды, а потом забил победный гол ударом через себя, правда, без срезки Лукаку (больше похоже на автогол) ничего бы не случилось.

Был и скандал. Хавбек испанцев Банега пошутил по поводу парика тренера миланцев Конте, а итальянец ответил: «Я буду ждать тебя после матча». Интересно, дождался ли?

Изгнанный сперва из сборной Испании, а потом и из «Реала» тренер Хулен Лопетеги выиграл первый трофей в клубной карьере. И скоро может взять второй – для этого придется обыграть «Баварию» или «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября в Будапеште.

2. Кубок Стэнли. Первый раунд. «Ванкувер» выиграл серию у «Сент-Луиса» (4-2), «Филадельфия» выбила «Монреаль» (4-2).

3. Жертвоприношение в честь Кадырова-старшего совершили возле «Ахмат-Арены». Мясо быка отдали сотрудникам стадиона.

4. НБА. «Клипперс» повели в серии с «Далласом», «Юта» разгромила «Денвер» и другие результаты.

5. Адвокат судьи, которого избил Роман Широков, сказал, что квалифицирует действия экс-игрока сборной России как покушение на убийство. За это грозит 10 лет тюрьмы.

6. Олимпийская чемпионка Алина Загитова вроде бы не выступит на этапах Кубка России. Без них нельзя отобраться на чемпионат России. Она определится после контрольных прокатов. А вот Щербакова, Медведева, Косторная и Трусова – в строю. И есть еще распределение фигуристов по этапам.

7. Трансферы. Некоторые члены правления «Барсы» не против продажи Месси, Лео интересен только «ПСЖ» и «Интеру» – эти клубы контактировали с его отцом. Куман не хочет продавать Пике и не рассчитывает на Суареса, Бускетса и Альбу. «Реал» хочет купить Мбаппе в 2021 году. «Ливерпуль» предложит 15 млн евро «Баварии» за Тиаго.

Кокорина предложили «Роме», но клуб пока не заинтересован. «Локо» требует у «Милана» более 20 млн евро за Миранчука. Хиддинк возглавил сборную Кюрасао. ЦСКА торгуется за хавбека Пальинью из «Спортинга». «Спартаку» интересен форвард «Фамаликана» Тони Мартинес.

8. «Рубин» добирался до отеля в Москве на такси. Водитель автобуса от ЦСКА опоздал на час. Москвичи извинились.

9. Магуайра арестовали около бара в Греции. Защитник «МЮ» конфликтовал с английскими туристами. Харри обвиняют в серьезных проступках.

10. Bellator 244. Немков нокаутировал Бэйдера и другие результаты.

11. Американская инвестиционная фирма Dorilton Capital купила команду «Уильямс» из «Формулы-1» за 152 млн евро.

12. От коронавируса умер администратор ХК «Сочи». Говорят, несмотря на болезнь, его заставили работать.

Цитаты дня:

Подчуфарова о решении Ким Чен Ына запретить домашних собак: «Это полное дно. Коронавирус – это цветочки, вот, где зло!»

Петтер Нортуг: «У меня серьезная проблема с алкоголем и наркотиками. Она появилась, когда я ушел из спорта»

Яхимович о 8:1 «Зенита» с минским «Динамо»: «Там слив был стопудовый. Защитники стояли как фишки»

Александр Самедов: «Мало футболистов, не пьющих в сезон. После 30 лет я понял цимес пива»

Самедов о США: «Сколько бомжей в Нью-Йорке, насколько он грязный. Я не в восторге»