Журналист поделился подробностями смерти 53-летнего администратора Константина Исакова.

«Вы все знаете, что сегодня умер администратор команды «Сочи» Константин Исаков. Да, умер от .

Но рассказывают, что он заразился вместе со всей командой «Сочи», однако если хоккеистов отправили на изоляцию, то Исакова заставили работать во время турнира (Sochi Hockey Open).

Сами понимаете, что во время таких мероприятий администратор принимающий стороны едва ли не самый главный. Он может решить любой вопрос.

Но больше пугает, что в клубе знали о том, что Исаков болеет, однако потребовали, чтобы он выходил на работу. М-да», – написал Шевченко.

Шевченко о турнире в Сочи и коронавирусе: «Не отменили, потому что выгоднее всех заразить, чем вернуть деньги спонсору»

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