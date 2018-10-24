🏆 Вадим Немков нокаутировал Райана Бэйдера и стал чемпионом Bellator

Теги MMA Райан Бэйдер Bellator Вадим Немков Бой Немков - Бейдер Бокс/MMA/UFC

В Анкасвилле завершился Bellator 244, главным событием которого стал титульный бой в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Райаном Бэйдером.

Поединок закончился во 2-м раунде: Немков отправил Бэйдера в нокдаун хайкиком, после чего ринулся добивать. Судья долго не останавливал бой и давал шанс Райану восстановиться, но после третьего падения вмешался в бой.

Вадим победил техническим нокаутом и завоевал титул: Немков 5-й чемпион Bellator из России в истории.

Онлайн чемпионского боя Bellator: Вадим Немков против Райана Бэйдера!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья