Некоторые члены правления «Барсы» не против продажи Месси (ESPN)

Будущее форварда «Барселоны» остается неопределенным.

Каталонский клуб надеется убедить 33-летнего аргентинца остаться, но некоторые члены правления сообщили ESPN, что не будут против его продажи при определенных обстоятельствах.

Некоторые директора, входящие в правление «Барсы», заявили, что готовы выслушать предложения по Месси, которые позволят новому тренеру перестроить команду одновременно с сокращением фонда заработной платы.

По данным ESPN, как минимум один высокопоставленный источник в клубе считает, что если Месси недоволен «Барселоной», следует подумать о том, чтобы его отпустить, если поступит крупное предложение.

У Месси остался еще год по контракту с «Барсой». Аргентинец, как сообщалось, дал понять Куману, что склоняется к уходу.

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