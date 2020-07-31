Некоторые члены правления «Барсы» не против продажи Месси (ESPN)

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Будущее форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

Каталонский клуб надеется убедить 33-летнего аргентинца остаться, но некоторые члены правления сообщили ESPN, что не будут против его продажи при определенных обстоятельствах.

Некоторые директора, входящие в правление «Барсы», заявили, что готовы выслушать предложения по Месси, которые позволят новому тренеру Роналду Куману перестроить команду одновременно с сокращением фонда заработной платы.

По данным ESPN, как минимум один высокопоставленный источник в клубе считает, что если Месси недоволен «Барселоной», следует подумать о том, чтобы его отпустить, если поступит крупное предложение.

У Месси остался еще год по контракту с «Барсой». Аргентинец, как сообщалось, дал понять Куману, что склоняется к уходу.

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