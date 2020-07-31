Магуайра арестовали около бара в Греции. Он конфликтовал с английскими туристами (Protothema)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Харри Магуайр Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр был арестован в Греции.

Сообщается, что рано утром в пятницу футболист был задержан полицией. Магуайр вступил в конфликт с английскими туристами около бара, и полиция заметила этот инцидент, попытавшись успокоить участников.

Магуайр отказался подчиниться, и его арестовали за неповиновение властям, пишет греческий портал Protothema. Остальные участники инцидента также были доставлены в полицейский участок.

Англичанин проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Также там находятся игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья