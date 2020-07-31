«Бавария» в финале ЛЧ, «Зенит» – 1-й в РПЛ, ничьи «Спартака» и «Локо», Куман принял «Барсу», «Коламбус» и «Каролина» выбыли из Кубка Стэнли и другие новости утра

1. «Бавария» не испытала проблем с «Лионом» (3:0) и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые с 1976 года и лишь второй раз в истории.

Для тренера мюнхенцев Ханси Флика это первый финал ЛЧ в карьере, а для «Баварии» – 11-й в главном еврокубке, она выиграла 5 из предыдущих 10.

Левандовски и Гнабри забили 24 гола в ЛЧ (Серж сделал дубль, а Роберт добил «Лион»). Они побили рекорд пары Роналду – Бэйл. Кроме того, у Левандовского уже 15 голов в сезоне ЛЧ. До рекорда Роналду 2 мяча. Всего же «Бавария» забила 42 гола в 10 матчах этого сезона ЛЧ. У «Барсы» было 45 в 16 играх 20 лет назад.

Также стоит отметить, что два клуба из группы «Зенита» – «Лион» и «Лейпциг» – вылетели в полуфинале ЛЧ.

2. В центральном матче 3-го тура РПЛ «Зенит» благодаря дублю Сердара Азмуна победил ЦСКА (2:1) и с 9 очками единолично возглавил таблицу.

«Локомотив» поделил очки с «Уралом», спасшись на 87-й минуте благодаря голу Смолова, а «Спартак» не смог обыграть «Уфу» (1:1). Правда, красно-белые должны были перебивать пенальти, поскольку игроки «Уфы» вбежали в штрафную до удара Ларссона. «Спартак» не уступает 4 матча подряд – это самая длинная серия при Тедеско.

«Ахмат» легко разобрался с «Ротором» (3:1), а «Динамо», еще ни разу не пропустившее в этом сезоне, уверенно переиграло «Ростов» (2:0).

3. Роналд Куман официально возглавил «Барселону». Он сменил Кике Сетьена, которого уволили после разгроми от «Баварии». Контракт с нидерландским специалистом подписан до 2022 года.

4. Кубок Стэнли. «Тампа» отыгралась с 2:4 и победила «Коламбус», завершив серию 4-1. У Кучерова – три ассиста, которые сделали его лучшим бомбардиром «Лайтнинг» в плей-офф (он обошел Сен-Луи). «Бостон» выбил «Каролину», а «Колорадо» – «Аризону», выиграв серии также со счетом 4-1. Другие результаты – здесь.

5. «Милан» ближе всех к трансферу полузащитника «Локо» Алексея Миранчука. «Рома» также сделает предложение, да и «Аталанта» все еще в деле.

6. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики РАНХиГС. Она на 181-м месте из 195 поступающих.

7. Герасименя, Арзамасова, Романовская и еще больше 200 белорусских спортсменов потребовали признать избрание Александра Лукашенко недействительным.

8. Рамон Планес стал спортивным директором «Барсы». Он был заместителем уволенного ранее Абидаля.

9. «Реал» на 2 года отдал Рейньера в аренду дортмундской «Боруссии».

10 Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» забросил 5 шайб СКА, «Металлург» победил «Салават».

11. В плей-офф НБА «Торонто» победил «Бруклин», «Бостон» обыграл «Филадельфию» и другие результаты.

12. Четырехкратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум и победитель 2018 года Герейнт Томас не выступят в многодневке этого года.

13. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс присоединится к команде кандидата в президенты США Джо Байдена.

14. WADA изучит вакцины от коронавируса и оценит их антидопинговую безопасность.

Цитаты дня.

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