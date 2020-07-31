ЦСКА предложит 10 млн евро и 15% от суммы перепродажи за хавбека Пальинью из «Спортинга»

ЦСКА планирует в ближайшее время сделать «Спортингу» первое официальное предложение о трансфере полузащитника Жоау Пальиньи.
По информации «Чемпионата», московский клуб предложит за 25-летнего хавбека 10 миллионов евро и 15% от суммы будущей перепродажи.
В ЦСКА думают, что удастся осуществить сделку за 11 млн. «Спортинг» же хочет за футболиста 12 млн.
На приобретении Пальиньи настаивает главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Игрок рассматривается как главный вариант для укрепления полузащиты. В ЦСКА в то же время понимают, что покупка португальца невозможна без продажи Кристияна Бистровича.
Пальинья – опорный хавбек, он находится в системе «Спортинга» с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне футболист сыграл в 27 матчах чемпионата, забил 2 гола и получил 9 желтых карточек, играя за «Брагу» на правах аренды.