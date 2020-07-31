ЦСКА предложит 10 млн евро и 15% от суммы перепродажи за хавбека Пальинью из «Спортинга»

ЦСКА планирует в ближайшее время сделать первое официальное предложение о трансфере полузащитника .

По информации «Чемпионата», московский клуб предложит за 25-летнего хавбека 10 миллионов евро и 15% от суммы будущей перепродажи.

В ЦСКА думают, что удастся осуществить сделку за 11 млн. «Спортинг» же хочет за футболиста 12 млн.

На приобретении Пальиньи настаивает главный тренер армейцев . Игрок рассматривается как главный вариант для укрепления полузащиты. В ЦСКА в то же время понимают, что покупка португальца невозможна без продажи .

Пальинья – опорный хавбек, он находится в системе «Спортинга» с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 27 матчах чемпионата, забил 2 гола и получил 9 желтых карточек, играя за «Брагу» на правах аренды.