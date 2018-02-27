Петтер Нортуг: «У меня серьезная проблема с алкоголем и наркотиками. Она появилась, когда я ушел из спорта»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам признался, что имеет серьезные проблемы с наркотиками.

Об этом Нортуг сообщил на пресс-конференции, которую собрал после того, как у него дома нашли кокаин.

«Я пригласил всех сюда, чтобы признаться в том, о чем мне очень трудно говорить. У меня очень серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: это алкоголь, наркотики и таблетки. Она связана с моей страстью к мощным вечерникам, на которых в последнее время я часто бывал.

Я не воспринимал эту проблему всерьез, все отрицал и скрывал от окружающих меня людей. И это привело к очень серьезным последствиям.

Я снова потерпел неудачу и хочу извиниться перед всеми, особенно перед семьей и друзьями. Эта проблема возникла после того, как я ушел из спорта в 2018-м. В погоне за адреналином и яркими переживаниями я много сделал такого, о чем сейчас сожалею. Но сейчас все пошло наперекосяк и мне нужна помощь», – сообщил Нортуг.

13 августа Нортуга остановила полиция на шоссе E6, когда он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. У него было изъято водительское удостоверение.

Бывший лыжник обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, превышении скорости и хранении наркотиков.

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