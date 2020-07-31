«Рубин» добирался до отеля в Москве на такси. Водитель автобуса от ЦСКА опоздал на час

«Рубин» сегодня прилетел в Москву на матч 4-го тура против .

Казанскую команду по прилету не встретил автобус, который должен был предоставить московский клуб.

Тренеры и футболисты были вынуждены добираться до отеля на такси, поделившись на группы.

«В 18:07 мы прилетел в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси.

Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Напомним, санитарный регламент РПЛ рекомендует перемещение команд на клубных автобусах, которые гостевой команде должна предоставлять принимающая сторона.

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