Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на этапах Кубка России. Без них нельзя отобраться на чемпионат России

Олимпийская чемпионка не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию.

Фамилии Загитовой нет в списках участников этапов, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания России ( ).

В сезоне-2020/21 этапы Кубка России являются отбором на чемпионат России-2021. Чтобы принять участие в национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. После этого она была включена в основной состав сборной России для подготовки к новому сезону.