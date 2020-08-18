Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на этапах Кубка России. Без них нельзя отобраться на чемпионат России

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию. 

Фамилии Загитовой нет в списках участников этапов, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

В сезоне-2020/21 этапы Кубка России являются отбором на чемпионат России-2021. Чтобы принять участие в национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России. 

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. После этого она была включена в основной состав сборной России для подготовки к новому сезону. 

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