Жертвоприношение в честь Кадырова-старшего совершили возле «Ахмат-Арены». Мясо быка отдали сотрудникам стадиона

На территории спорткомплекса «Ахмат-Арена» совершили обряд жертвоприношения в честь годовщины со дня рождения Ахмата Кадырова.
«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магомеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – сказано в сообщении пресс-службы «Ахмат Арены».
Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. Он возглавлял Чеченскую республику и погиб 9 мая 2004 года в результате теракта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость. Дала къобал дойла вайн саг1а!