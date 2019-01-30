Жертвоприношение в честь Кадырова-старшего совершили возле «Ахмат-Арены». Мясо быка отдали сотрудникам стадиона

На территории спорткомплекса «Ахмат-Арена» совершили обряд жертвоприношения в честь годовщины со дня рождения Ахмата Кадырова.

«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магомеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – сказано в сообщении пресс-службы «Ахмат Арены».

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. Он возглавлял Чеченскую республику и погиб 9 мая 2004 года в результате теракта.