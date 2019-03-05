Гендиректор ФФКР: «Загитова определится, будет ли выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решит, примет ли она участие в этапах Кубка России, после открытых прокатов российской сборной.

Об этом сообщил директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

« будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать», – сказал Коган.

Сегодня ФФКР опубликовала списки распределения фигуристов по этапам Кубка России. Фамилии Загитовой в них нет. Без участия в этапах КР невозможно отобраться на чемпионат России-2021.

Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».