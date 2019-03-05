Гендиректор ФФКР: «Загитова определится, будет ли выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов»

Теги сборная России Кубок России ФФКР женское катание Александр Коган Алина Загитова Р-Спорт Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решит, примет ли она участие в этапах Кубка России, после открытых прокатов российской сборной. 

Об этом сообщил директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган

«Алина Загитова будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать», – сказал Коган. 

Сегодня ФФКР опубликовала списки распределения фигуристов по этапам Кубка России. Фамилии Загитовой в них нет. Без участия в этапах КР невозможно отобраться на чемпионат России-2021. 

Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Опрос

Загитову не заявили ни на один старт сезона. Это конец карьеры?
3837 голосов
Да
69%
Евгений Плющенко
Нет
31%
Алина Загитова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья