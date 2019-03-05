Гендиректор ФФКР: «Загитова определится, будет ли выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решит, примет ли она участие в этапах Кубка России, после открытых прокатов российской сборной.
Об этом сообщил директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«Алина Загитова будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать», – сказал Коган.
Сегодня ФФКР опубликовала списки распределения фигуристов по этапам Кубка России. Фамилии Загитовой в них нет. Без участия в этапах КР невозможно отобраться на чемпионат России-2021.
Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».