Лукаку забил 34 гола в дебютном сезоне за «Интер» – первым после Роналдо

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку реализовал пенальти в финале Лиги Европы с «Севильей» (1:1, первый тайм).
Бельгиец забил 34 гола во всех турнирах в дебютном сезоне за «нерадзурри».
Последним игроком «Интера», забившим столько голов в первом сезоне за клуб, был форвард Роналдо в сезоне-1997/98.
Отметим, что Роналдо также забил 34-й гол в финале Кубка УЕФА, когда 6 мая 1998 года миланцы разгромили «Лацио» (3:0).
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⚽️ С первых минут на поле жарища. Вот так Лукаку открыл счет в финалеhttps://t.co/m7O9v7v6e9 pic.twitter.com/8ZBC6tpwQB— Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2020