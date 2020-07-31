Лукаку забил 34 гола в дебютном сезоне за «Интер» – первым после Роналдо

Теги Интер Севилья Роналдо серия А Италия Лига Европы УЕФА Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку реализовал пенальти в финале Лиги Европы с «Севильей» (1:1, первый тайм).

Бельгиец забил 34 гола во всех турнирах в дебютном сезоне за «нерадзурри».

Последним игроком «Интера», забившим столько голов в первом сезоне за клуб, был форвард Роналдо в сезоне-1997/98.

Отметим, что Роналдо также забил 34-й гол в финале Кубка УЕФА, когда 6 мая 1998 года миланцы разгромили «Лацио» (3:0).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Также есть текстовый онлайн.

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