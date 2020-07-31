Банега пошутил по поводу парика Конте в финале ЛЕ. Тренер «Интера» ответил: «Я буду ждать тебя после матча»

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В первом тайме финального матча Лиги Европы между главным тренером «Интера» Антонио Конте и полузащитником «Севильи» Эвером Банегой произошел конфликт.

На 16-й минуте скамейка запасных «нерадзурри» требовала назначить пенальти в ворота испанской команды, посчитав, что Диего Карлос сыграл рукой в штрафной площади.

Банега подошел к Конте и положил свою руку ему на волосы, пошутив по поводу того, что тренер, возможно, носит парик.

Конте в ответ заявил аргентинцу: «Я буду ждать тебя после матча».

Арбитр Данни Маккели показал итальянскому тренеру желтую карточку.

Sports.ru освещал матч «Севилья»«Интер» (3:2) текстовым онлайном.

Конте потратил больше 30 тысяч долларов на пересадки волос. Из-за облысения его троллили Моуринью, Матерацци и Гуллит

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