Щербакова и Медведева выступят в Сызрани, Косторная и Трусова – в Москве. Распределение фигуристок по этапам Кубка России

Теги Кубок России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Гулякова Алена Косторная Ксения Синицына Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) распределила фигуристок сборной России по этапам Кубка страны, которые являются отбором на ЧР-2021. 

Сызрань, первый этап: Анна Щербакова, Евгения Медведева

Москва, второй этап: Александра Трусова, Евгения Медведева. 

Сочи, третий этап: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова

Казань, четвертый этап: Алена Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова. 

Москва, пятый этап: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Ксения Синицына, Анастасия Гулякова

Календарь Кубка России и других соревнований по фигурному катанию сезона-2020: КР стартует 18 сентября в Сызрани, ЧР – 22 декабря в Челябинске

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