Щербакова и Медведева выступят в Сызрани, Косторная и Трусова – в Москве. Распределение фигуристок по этапам Кубка России

Федерация фигурного катания России ( ) распределила фигуристок сборной России по этапам Кубка страны, которые являются отбором на ЧР-2021.

Сызрань, первый этап: , .

Москва, второй этап: Александра Трусова, Евгения Медведева.

Сочи, третий этап: Анна Щербакова, , Анастасия Гулякова, .

Казань, четвертый этап: Алена Косторная, , Софья Самодурова.

Москва, пятый этап: , Елизавета Туктамышева, , .

Календарь Кубка России и других соревнований по фигурному катанию сезона-2020: КР стартует 18 сентября в Сызрани, ЧР – 22 декабря в Челябинске