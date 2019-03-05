Щербакова и Медведева выступят в Сызрани, Косторная и Трусова – в Москве. Распределение фигуристок по этапам Кубка России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) распределила фигуристок сборной России по этапам Кубка страны, которые являются отбором на ЧР-2021.
Сызрань, первый этап: Анна Щербакова, Евгения Медведева.
Москва, второй этап: Александра Трусова, Евгения Медведева.
Сочи, третий этап: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова.
Казань, четвертый этап: Алена Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова.
Москва, пятый этап: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Ксения Синицына, Анастасия Гулякова.
Календарь Кубка России и других соревнований по фигурному катанию сезона-2020: КР стартует 18 сентября в Сызрани, ЧР – 22 декабря в Челябинске