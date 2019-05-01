Кубок Стэнли. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Ванкувер» против «Сент-Луиса»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Монреаль – Филадельфия
Дата проведения
22 августа, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Ванкувер – Сент-Луис
Дата проведения
22 августа, 04.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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