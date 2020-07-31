«Локо» требует у «Милана» более 20 млн евро за Миранчука

Будущее полузащитника «Локомотива» остается неопределенным.

В приобретении игрока заинтересован «Милан». Россиянин остается целью итальянского клуба несмотря на то, что «Локомотив» требует за хавбека более 20 млн евро, пишет Calciomercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, агент игрока уже встречался с представителями итальянского клуба три недели назад. Предполагается, что на переговорах также обсуждался возможный трансфер защитника «Милана» Диего Лаксальта, об интересе «Локомотива» к которому сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что лидирует в борьбе за Миранчука. Также стало известно, что предложение о трансфере россиянина сделает «Рома».

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)