Месси интересен только «ПСЖ» и «Интеру». Клубы контактировали с его отцом

Будущее капитана «Барселоны» остается неопределенным.

Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, сейчас в переходе аргентинца заинтересованы лишь два клуба – и . Их представители связывались с отцом Месси, чтобы узнать о том, как развивается ситуация вокруг футболиста.

Французский клуб уже изучил возможности подписания Месси и знает, как организовать переход без санкций со стороны УЕФА. Париж нравится аргентинцу и его жене Антонелле, там живет много их друзей.

, в свою очередь, даже не начинал работу по приглашению форварда.

Отмечается, что Месси уже несколько месяцев думает об уходе из «Барселоны». Его не устраивает то, как выстроена работа клуба, не нравится атмосфера вокруг «Барсы».

Вчера появилась информация о том, что латиноамериканец встретился с новым главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом и дал ему понять, что склоняется к уходу из клуба.