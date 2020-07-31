Александр Самедов: «Мало футболистов, не пьющих в сезон. После 30 лет я понял цимес пива»

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов высказался об употреблении алкоголя и курении кальяна футболистами.
– Баринов заявил: «Кальян могу покурить. Алкоголь – только в отпуске».
– Не знаю. Я Диму помню совсем маленьким. Но таких, как он, мало.
– Каких?
– Которые в сезоне не пьют.
– Я слышал, что Вася Березуцкий не пьет в сезон, а в отпуске – в хлам, – реплика Романа Гутцайта.
– Они [братья Березуцкие], мы сейчас не берем алкоголь какой-то, очень профессиональные.
– А в чем цимес кальяна? Все футболисты на кальяне.
– Я не курю кальян. Курил, но перестал.
– Но почему футболисты и кальян – это прямо обязательно?
– Потому что футболисты попались в свое время. Даже не попались – про них рассказали. Мем пошел: футболисты и кальян. Перед Словенией.
– Это помогает расслабляться?
– Я, например, до 30 лет не очень любил пиво после игры. Мой друг Воронин, он как бы немец, говорит: «Это необходимо».
Меня после 30 лет только после двух бутылок пива отпускало. Это как восстановиться – облегчение давало организму, настолько я уставал.
Именно после 30 лет я понял цимес пива, – сказал Самедов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».