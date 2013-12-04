НБА. Плей-офф. «Юта» – «Денвер», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В пятницу, 21 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В 20:30 по мск начнется игра между «Бруклином» и «Торонто». Затем на площадку выйдут «Юта» и «Денвер».

попытается переломить ход серии с . Дончича и Порзингиса сразится с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Первый раунд

Третьи матчи

«Торонто» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

Филадельфия – Бостон Дата проведения 22 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.