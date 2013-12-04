НБА. Плей-офф. «Юта» – «Денвер», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В пятницу, 21 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В 20:30 по мск начнется игра между «Бруклином» и «Торонто». Затем на площадку выйдут «Юта» и «Денвер».
«Филадельфия» попытается переломить ход серии с «Бостоном». «Даллас» Дончича и Порзингиса сразится с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 21 августа, 20.30, «HP Field House »
- Бруклин
- Темпл (0), Т. Джонсон (0), Леверт (0), Луваву-Кабарро (0), Аллен (0).
- Торонто
- Лаури (0), Ванвлит (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).
«Торонто» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 21 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 22 августа, 01.30, «HP Field House »
«Бостон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 22 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.