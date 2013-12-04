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    НБА. Плей-офф. «Юта» – «Денвер», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Клипперс Бруклин Филадельфия Торонто НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В пятницу, 21 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    В 20:30 по мск начнется игра между «Бруклином» и «Торонто». Затем на площадку выйдут «Юта» и «Денвер».

    «Филадельфия» попытается переломить ход серии с «Бостоном». «Даллас» Дончича и Порзингиса сразится с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Бруклин – Торонто
    Дата проведения
    21 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Бруклин
    Темпл (0), Т. Джонсон (0), Леверт (0), Луваву-Кабарро (0), Аллен (0).
    Торонто
    Лаури (0), Ванвлит (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).

    «Торонто» ведет в серии – 2-0

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    21 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    Филадельфия – Бостон
    Дата проведения
    22 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    «Бостон» ведет в серии – 2-0

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    22 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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