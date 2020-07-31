«Ливерпуль» предложит 15 млн евро «Баварии» за Тиаго. Старт переговоров – в понедельник

сохраняет интерес к полузащитнику «Баварии» .

На следующей неделе клубы начнут официальные переговоры о трансфере 29-летнего хавбека, сообщает журналист Николо Скира.

Мюнхенцы требуют за игрока 30-50 миллионов евро, но «Ливерпуль» не хочет платить запрашиваемую сумму в связи с тем, что в июне следующего года истекает срок контракта испанца.

Английский клуб готовит предложение в размере 15 миллионов, а с самим Тиаго ранее уже согласовал условия 4-летнего контракта.

В воскресенье, 23 августа, Тиаго в составе «Баварии» примет участие в финальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».