«Ливерпуль» предложит 15 млн евро «Баварии» за Тиаго. Старт переговоров – в понедельник

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тиаго Алькантара Футбол

«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Баварии» Тиаго Алькантаре.

На следующей неделе клубы начнут официальные переговоры о трансфере 29-летнего хавбека, сообщает журналист Николо Скира.

Мюнхенцы требуют за игрока 30-50 миллионов евро, но «Ливерпуль» не хочет платить запрашиваемую сумму в связи с тем, что в июне следующего года истекает срок контракта испанца.

Английский клуб готовит предложение в размере 15 миллионов, а с самим Тиаго ранее уже согласовал условия 4-летнего контракта.

В воскресенье, 23 августа, Тиаго в составе «Баварии» примет участие в финальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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