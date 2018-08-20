Яхимович о 8:1 «Зенита» с минским «Динамо»: «Там слив был стопудовый. Защитники стояли как фишки»

Бывший игрок сборной Беларуси Эрик Яхимович уверен, что матч между «Зенитом» и минским «Динамо» (8:1) носил договорной характер.

«Там слив был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники стояли просто как фишки.

Печальное зрелище, смотреть на это было обидно. Понятно, что болел за минчан. Нафиг мне этот «Зенит»?» – сказал Яхимович.

В 2018 году «Зенит» проиграл минскому (0:4) в первом матче квалификации , а в ответной игре победил со счетом 8:1.

«Зенит» сотворил невозможное. Этот камбэк не забудут никогда